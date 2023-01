LIVE AZ ontvangt noodlijdend Vitesse

De zaterdag werd geopend door RKC Waalwijk en SC Heerenveen, die de fans bepaald niet wisten te vermaken (0-0). Bij Heerenveen keerde doelman Noppert, op het WK nog eerste keuze onder de lat bij Oranje, terug in de basis. Later op de avond ontvangt AZ in Alkmaar het noodlijdende Vitesse. Om 20.00 uur gaat de bal rollen bij Fortuna Sittard-Go Ahead Eagles en vanaf 21.00 uur ontvangt PSV Sparta Rotterdam.

RKC Waalwijk - SC Heerenveen

AZ - Vitesse

AZ begint met debutant Djordje Mihailovic tegen Vitesse. Trainer Pascal Jansen geeft de Amerikaanse international, die in de winterstop aansloot bij de Alkmaarders, meteen een plaats in de basis. AZ kan niet beschikken over Dani de Wit, die geschorst is. De Hongaar Milos Kerkez ontbreekt eveneens bij de nummer 5 van de ranglijst in de Eredivisie.

AZ legde Mihailovic in augustus al vast, maar hij maakte het seizoen vervolgens in de Major League Soccer af bij CF Montréal.

Bruno Martins Indi behoort ook tot de afwezigen bij de Alkmaarders. De verdediger is nog geblesseerd.

Fortuna Sittard - Go Ahead Eagles

PSV - Sparta Rotterdam

Vrijdag hervatte FC Twente de competitie al met een overwinning, FC Emmen werd door goals van Ricky van Wolfswinkel en Michal Sadilek in de Grolsch Veste met 2-0 geklopt.

Koploper Feyenoord vervolgt de titelrace zondag, wanneer de Rotterdammers FC Utrecht bezoeken. Ajax gaat diezelfde dag naar Nijmegen voor de uitwedstrijd bij NEC.

Programma en uitslagen Eredivisie speelronde 15

Vrijdag

FC Twente - FC Emmen 2-0

Zaterdag

16.30 uur: RKC Waalwijk - SC Heerenveen

18.45 uur: AZ - Vitesse

20.00 uur: Fortuna Sittard - Go Ahead Eagles

21.00 uur: PSV - Sparta Rotterdam

Zondag

12.15 uur: FC Utrecht - Feyenoord

14.30 uur: SC Cambuur - FC Volendam

14.30 uur: NEC - Ajax

16.45 uur: Excelsior - FC Groningen

