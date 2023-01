Volledige top 4 verspeelt punten Live Eredivisie: Excelsior en FC Groningen sluiten weekeinde af

Door onze Telesportredactie Kopieer naar clipboard

Ⓒ Redactie Verrijking

In de Eredivisie staan er zondag vier duels op het programma. Koploper Feyenoord beet de spits af en kwam bij FC Utrecht niet verder dan 1-1. Ook Ajax verspeelde punten. In Nijmegen werd het 1-0 tegen NEC. Zaterdagavond leden AZ en PSV ook al puntenverlies. Volendam deed in Leeuwarden goede zaken door met 3-0 te winnen van SC Cambuur.