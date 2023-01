Live Eredivisie: FC Twente en FC Emmen trappen af na WK-break

FC Twente hervat het seizoen met nieuweling Alfons Sampsted in de basis. De IJslandse verdediger, in de winterstop overgekomen van de Noorse club Bodø/Glimt, heeft voor het duel met FC Emmen meteen een basisplaats gekregen van trainer Ron Jans. FC Twente is de nummer 5 van de ranglijst en kan bij een overwinning in punten gelijk komen met Ajax en PSV, de nummers 2 en 3 in de stand.

Ramiz Zerrouki, naar verluidt in de belangstelling van Feyenoord, begint eveneens voor FC Twente aan het duel. Dat geldt ook voor Sem Steijn. Michel Vlap zit vooralsnog op de bank.

Wout Brama en Christos Tzolis ontbreken nog tegen FC Emmen.

Koploper Feyenoord vervolgt de titelrace zondag, wanneer de Rotterdammers FC Utrecht bezoeken. Ajax gaat diezelfde dag naar Nijmegen voor de uitwedstrijd bij NEC. PSV en AZ komen zaterdag al in actie. De Eindhovenaren ontvangen Sparta, de Alkmaarders nemen het op tegen Vitesse.

Programma Eredivisie speelronde 15

Vrijdag

20.00 uur: FC Twente - FC Emmen

Zaterdag

16.30 uur: RKC Waalwijk - SC Heerenveen

18.45 uur: AZ - Vitesse

20.00 uur: Fortuna Sittard - Go Ahead Eagles

21.00 uur: PSV - Sparta Rotterdam

Zondag

12.15 uur: FC Utrecht - Feyenoord

14.30 uur: SC Cambuur - FC Volendam

14.30 uur: NEC - Ajax

16.45 uur: Excelsior - FC Groningen

