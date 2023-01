Programma Eredivisie: PSV en AZ zaterdag in actie

De zaterdag wordt geopend door RKC Waalwijk en SC Heerenveen, die om 16.45 uur in het Mandemakers Stadion aftrappen. Twee uur later begint in Alkmaar de wedstrijd tussen AZ en Vitesse. Om 20.00 uur gaat de bal rollen bij Fortuna Sittard-Go Ahead Eagles en vanaf 21.00 uur ontvangt PSV Sparta Rotterdam.

Bekijk ook: Droomrentree Sadilek bij eenvoudige zege Twente op Emmen

Vrijdag hervatte FC Twente de competitie al met een overwinning, FC Emmen werd door goals van Ricky van Wolfswinkel en Michal Sadilek in de Grolsch Veste met 2-0 geklopt.

Koploper Feyenoord vervolgt de titelrace zondag, wanneer de Rotterdammers FC Utrecht bezoeken. Ajax gaat diezelfde dag naar Nijmegen voor de uitwedstrijd bij NEC.

Programma en uitslagen Eredivisie speelronde 15

Vrijdag

FC Twente - FC Emmen 2-0

Zaterdag

16.30 uur: RKC Waalwijk - SC Heerenveen

18.45 uur: AZ - Vitesse

20.00 uur: Fortuna Sittard - Go Ahead Eagles

21.00 uur: PSV - Sparta Rotterdam

Zondag

12.15 uur: FC Utrecht - Feyenoord

14.30 uur: SC Cambuur - FC Volendam

14.30 uur: NEC - Ajax

16.45 uur: Excelsior - FC Groningen

Bekijk hier de stand en het programma in de Eredivisie