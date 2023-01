FC Twente mengt zich tussen de toppers Statistieken Eredivisie: volledige top 4 Eredivisie verspeelt punten

Door onze Telesportredactie Kopieer naar clipboard

Ⓒ Redactie Verrijking

De volledige top vier van de Eredivsie is 2023 is begonnen met een gelijkspel. Feyenoord kwam niet langs FC Utrecht (1-1), Ajax eindigde met dezelfde cijfers tegen NEC, PSV en Sparta kwamen helemaal niet tot scoren, terwijl ook Vitesse - AZ in 1-1 eindigde. FC Twente profiteerde door te winnen van FC Emmen en staat nu vierde.