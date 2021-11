Premium Het beste van De Telegraaf

Gouden afscheid Korfbal-icoon Celeste Split vol adrenaline: ’Echt mijn laatste moment in Oranje’

Door Lisa Schoenmaker Kopieer naar clipboard

De afzwaaiende Celeste Split krijgt een publiekswissel in de door Oranje gewonnen EK-finale tegen België. Ⓒ Gertrude de Vries

Amsterdam - Celeste Split had precies voor ogen hoe ze haar interlandcarrière wilde beëindigen. Die droom werd zaterdagavond werkelijkheid. Met het veroveren van de titel op het EK korfbal in Antwerpen sloot het 31-jarige korfbalfenomeen haar imposante loopbaan als international in stijl af.