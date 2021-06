Max Verstappen baalt als een stekker na ’stomme kwalificatie’

Pole position ging net als twee weken eerder in Monaco naar Charles Leclerc. Ook Lewis Hamilton start nog voor Verstappen, terwijl Mercedes het hele weekeinde al worstelt. „Het was een stomme kwalificatie, om eerlijk te zijn. Het is zo onfortuinlijk, al deze shit in Q3. Op stratencircuits kan dit gebeuren”, aldus Verstappen.

De WK-leider was net als zijn collega’s nog bezig aan een laatste, snelle ronde, maar de sessie werd voortijdig beëindigd na de crashes van Yuki Tsunoda en Carlos Sainz. „Onze auto is sterk, dus hopelijk kunnen we morgen veel punten scoren. Al had ik natuurlijk wat meer vooraan willen starten. In de kwalificatie gebeurt er erg veel, misschien in de race ook wel”, zei Verstappen.

Leclerc noemde zijn pole-rondje ook niet optimaal en maakte naar eigen zeggen in twee, drie bochten een fout. Wel profiteerde hij in dat rondje van de slipstream van Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen had ook niet verwacht dat hij op de eerste rij zou staan.

„Het hele weekeinde hebben we het al zo moeilijk”, stelde Hamilton. „We hebben enorm veel discussies gevoerd achter de schermen. Dat we nu hier staan, en Valtteri Bottas ook nog in de top-10, komt dankzij geweldig teamwork.”