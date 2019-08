PSV wil Schwaab terug

Schwaab liet een aanbieding tot contractverlenging vorig seizoen schieten, omdat hij dichter bij zijn familie wilde zijn. De Duitser trainde onlangs mee bij SC Freiburg, maar dat leidde niet tot een contract.

Komt Schwaab, dan wordt hij de vierde speler binnen de selectie die rechts centraal achterin uit de voeten kan. Hij kan ervaring en lengte (1 meter 86) toevoegen aan de spelersgroep en is een speler waar PSV eerder niet voor niets langer mee wilde doorgaan.

Zijn komst zou een teken aan de wand zijn voor Trent Sainsbury en met name Derrick Luckassen. Die laatste reisde afgelopen week niet mee naar Noorwegen in de voorrondes van de Europa League, omdat aanwinst Timo Baumgartl (als basisspeler) en Sainsbury de voorkeur kregen. Luckassen mocht eerder vertrekken, speelde zich in de voorbereiding toch in de basis omdat hij naar behoren presteerde in oefenduels, maar verloor die plek toen het serieuze werk was begonnen al snel weer.