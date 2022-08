Arne Slot: ’Ze kunnen ons alleen op maandag of dinsdag bellen’

De 26-jarige Aursnes leek Feyenoord te gaan verruilen voor de Portugese topclub Benfica, maar Slot sluit een langer verblijf van de Noor niet uit. „Voor zover ik weet is het momenteel rustig rondom hem”, zei Slot. „Een transfer is momenteel niet dichtbij. Benfica is hier vrij lang geleden geweest en dat heeft niet tot een overeenstemming geleid.”

Aursnes werd de laatste weken met regelmaat buiten de selectie gelaten door Slot. Hij speelde vorige week wel de hele wedstrijd tegen Vitesse, dat met 5-2 werd verslagen. „Op het moment dat een club, los van welke club, interesse heeft in een van onze spelers, dan moet dat in het begin van de week tot concrete handelingen leiden. En niet meer een dag voor de wedstrijd. Geïnteresseerde clubs moeten dus op maandag en dinsdag bellen.”

Feyenoord-speler Fredrik Aursnes in een duel met Vitessenaar Million Manhoef. Ⓒ ProShots

Santiago Giménez

De nieuwe spits Santiago Giménez uit Mexico is ook speelgerechtigd, maar het is nog maar de vraag of en zo ja hoe lang de nieuwkomer gaat spelen. „Santi is denk ik in anderhalve week drie keer de wereld overgevlogen en je ziet dat hij dat fysiek wel even gemerkt heeft. Hij moet ook nog wat wennen aan teamgenoten en zij aan hem”, aldus Slot. „Tegelijkertijd heb ik gezien, en dat is voor spits niet totaal onbelangrijk, dat hij de ballen vrij makkelijk binnenschiet.”

Feyenoord - sc Heerenveen begint om 21.00 uur.