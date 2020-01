Ajax komende weken zonder Hakim Ziyech

De Marokkaanse spelmaker in het elftal van trainer Erik ten Hag viel afgelopen zondag tegen Sparta geblesseerd uit. Na bijna een uur spelen ging Ziyech op de grond zitten, gooide uit frustratie zijn scheenbeschermers weg en gebaarde dat hij gewisseld moest worden.

Ten Hag kon na afloop weinig meer melden dan dat de Marokkaanse international last had van een kuit. Woensdagochtend meldde Ajax dat nader onderzoek heeft uitgewezen dat de linkspoot een scheurtje in een kuitspier heeft opgelopen.

De blessure van Ziyech is een fikse tegenvaller voor de koploper in de eredivisie, die woensdag de amateurs van Spakenburg ontvangt in het bekertoernooi. De voetballer mist dit weekeinde ook de uitwedstrijd tegen FC Groningen en zal zeker nog niet fit zijn voor de topper tegen PSV op 2 februari. Het valt niet te zeggen of hij kan meedoen in de Europa League tegen Getafe op 20 februari.