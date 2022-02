Olympisch nieuws: topfavoriete Irene Schouten in slotrit 3000 meter, Carlijn Achtereekte in rit 3

Schrijf je in voor de Telesport nieuwsbrief en ontvang dagelijks het laatste olympische nieuws.

Schouten in laatste rit 3000 meter, Achtereekte in rit drie

09.54 uur: Schaatsster Irene Schouten gaat zaterdag op de 3000 meter van de Olympische Spelen van start in de tiende en laatste rit. De favoriete neemt het op tegen de Italiaanse Francesca Lollobrigida. Olympisch kampioene Carlijn Achtereekte komt al in actie in de derde rit tegen Miho Takagi uit Japan. Regerend wereldkampioene Antoinette de Jong rijdt in rit 6 tegen de Japanse Ayano Sato.

De 3000 meter is de eerste afstand van het olympisch schaatstoernooi. De Duitse Claudia Pechstein, winnares van goud in Salt Lake City in 2002 en voor de achtste keer actief op de Spelen, begint in rit 1 tegen de Chinese Adake Ahena Er. Schouten was dit seizoen in al haar races de beste op de 3000 meter.

De 3000 meter gaat van start om 09.30 (Nederlandse tijd).

Bach: fakkeloptocht symbool dat de wereld nodig heeft

09.28 uur: De olympische fakkeltocht is een symbool dat de wereld nodig heeft tijd in tijden van verdeeldheid en confrontatie. Dat zei voorzitter Thomas Bach van het Internationaal Olympisch Comité enkele uren voor de openingsceremonie van de Winterspelen in Peking. De Duitser nam vrijdag deel aan de estafette met de olympische toorts.

Bach vond het belangrijk zelf mee te doen. „Door dit vlak voor de openingsceremonie te doen, is de adrenaline echt gestegen en mijn vertrouwen voor de Winterspelen gegroeid”, aldus de 68-jarige voorzitter, die in 1976 olympisch goud won bij het schermen.

De Winterspelen van 2022 volgen relatief kort op de Zomerspelen, die door corona met een jaar werden uitgesteld en afgelopen zomer in Tokio werden gehouden. „We zitten in de sport en we zien uitdagingen ook als kansen. Daarom leven wij volgens het olympische motto: we worden sneller, we mikken hoger en we worden sterker.”

Minder dan helft van TeamNL naar openingsceremonie Spelen

08.10 uur: Minder dan de helft van de in Peking aanwezige Nederlandse sportploeg doet vrijdag mee aan de openingsceremonie van de Olympische Spelen. Het gaat om 22 atleten en 26 begeleiders van TeamNL, meldt NOC*NSF.

Behalve schaatser Kjeld Nuis en kunstrijdster Lindsay van Zundert, die de Nederlandse vlag dragen tijdens de parade in het Vogelnest-stadion, lopen er (inclusief reserves) twaalf schaatsers, zes bobsleeërs en twee shorttrackers mee.

De deelnemende schaatsers zijn Sanne in ’t Hof, Thomas Krol, Merijn Scheperkamp, Marcel Bosker, Kai Verbij, Jutta Leerdam, Hein Otterspeer, Michelle de Jong, Femke Kok en de drie reserves Merel Conijn, Melissa Wijfje en Beau Snellink.

Ivo de Bruin, Jelen Franjic, Janko Franjic, Dennis Veenker, Stephan Huis in ’t Veld en Karlien Sleper vertegenwoordigen Nederland tijdens de ceremonie namens het bobsleeteam. Shorttrackers Georgie Dalrymple en Bram Steenaart, die reserve zijn in Peking, gaan ook naar de ceremonie.

Van de 42 atleten die in Peking daadwerkelijk in actie komen, gaan er dus zeventien naar de ceremonie. Veel atleten kiezen ervoor in het olympisch dorp te blijven, omdat ze de komende dagen al in actie moeten komen tijdens de Spelen. Bij de openingsceremonie moeten sporters vaak lange tijd op hun benen staan. Het is bovendien in de avond ruim onder het vriespunt in Peking.

„Mooi dat we met zo’n grote groep van TeamNL bij de openingsceremonie Nederland mogen vertegenwoordigen”, zegt chef de mission Carl Verheijen. „Ik hoop van harte dat onze sporters genieten van dit bijzondere moment en een herinnering voor het leven gaan meemaken. En vooral dat ze er extra energie en inspiratie van krijgen voor hun wedstrijden op de Spelen.”

De openingsceremonie begint om 13.00 uur Nederlandse tijd.

Noorse skiër Kilde daalt in harde wind als snelste ’The Rock’ af

08.06 uur: De Noorse skiër Aleksander Aamodt Kilde heeft zijn favorietenrol voor de afdaling onderstreept met de beste tijd in de tweede training van het koningsnummer. Hij klokte 1.43,72 op de piste die ’The Rock’ wordt genoemd en waar de omstandigheden bijzonder lastig waren door bittere kou en een harde wind. De training begon om die reden ook een uur later dan gepland.

Kilde won dit seizoen al drie afdalingen om de wereldbeker en de 29-jarige Noor leidt ook in het wereldbekerklassement van de snelheidsdiscipline. Hij wil de opvolger worden van landgenoot Aksel Lund Svindal, die in 2018 in Pyeongchang olympisch goud won op de afdaling.

De Oostenrijker Max Franz zette de tweede tijd neer in de training 1.43,78, slechts 0,06 seconde langzamer dan Kilde. De Canadees Broderick Thompson noteerde de derde tijd: 1.43,92.

„Ik had een betere flow dan gisteren in de eerste training. Het leek alsof ik geluk had met de wind. Het was geweldig”, zei Kilde na zijn run. Hij hoopt zondag tijdens de olympische race weer als snelste beneden te zijn. „We zullen zien. Alles kan gebeuren, zeker als het weer zo is. Het is niet zo dat het gemakkelijk zal zijn. Het is nooit gemakkelijk om een olympische gouden medaille te winnen.”