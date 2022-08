Ajax dankzij Steven Berghuis met speels gemak langs FC Utrecht

Ook in Stadion Galgenwaard moest Ajax het zonder de niet-gefocuste Antony stellen. Net als in de uitwedstrijd tegen Sparta koos Schreuder ervoor de door Manchester United begeerde Braziliaan te vervangen door Berghuis. Dat was een hard gelag voor Mohammed Kudus die dat duel uitstekend inviel, maar bleek wel de juiste keuze.

Al na tien minuten bezorgde Berghuis de gasten de leiding. Uit een door Steven Bergwijn kort genomen corner en voorzet van Dusan Tadic kopte Ajax’ beste man Edson Alvarez door naar de tweede paal, waar Berghuis de bal voor het inknikken had (0-1). Dat moest Utrechter Moussa Sylla zich aanrekenen, want die was de Ajax-aanvaller volledig uit het oog verloren.

Brobbey zorgde voor 0-2, kort voor rust. Ⓒ Pro Shots

Halverwege het eerste bedrijf spaarde makkelijk de thuisclub, die maar geen grip wist te krijgen op de makkelijk combinerende Amsterdammers. Dusan Tadic maakte in het strafschopgebied de bal vrij en kreeg een tik op zijn knie. De reputatie van de Serviër en het lichte contact zorgden ervoor dat Makkelie besloot de bal niet op de stip te leggen, waar een penalty op zijn plaats was geweest.

De 0-2 kwam er alsnog en had opnieuw een hoog Berghuis-gehalte. Een perfecte voorzet van de Ajax-speler, die vaker op tien speelde dan als rechtsbuiten, werd door Brian Brobbey met het hoofd tot doelpunt gepromoveerd. De oerwoudgeluiden die vervolgens van de tribune kwamen, waren te schandalig voor woorden. Makkelie hoorde die zelf niet, maar liet de stadionspeaker op verzoek van onder anderen Brobbey wel omroepen onmiddellijk met het walgelijke gedrag te stoppen.

Het enige sportieve smetje voor rust voor Ajax was het uitvallen van Devyne Rensch, die hard in aanraking kwam met de boarding. Hij kreeg geel, omdat hij weer het veld inrolde. Dat deed Makkelie keurig volgens de regels, maar de actie van Rensch, die met van alles werd bekogeld, was begrijpelijk. Na een korte blessurebehandeling bleek Rensch te geblesseerd om door te spelen en werd hij vervangen door de Mexicaan Jorge Sanchez.

In de tweede helft raakte Schreuder ook zijn tweede back kwijt, nadat Daley Blind het slachtoffer was geworden van een harde charge van Othmane Boussaid. De FC Utrecht-speler kreeg ’slechts’ geel, omdat hij de bal raakte. Debutant Youri Baas loste Blind af en zag dat het thuispubliek zich opnieuw van zijn slechtste kant liet zien. Makkelie staakte het duel, nadat in de buurt van Remko Pasveer een vuurwerkbom was ontploft.

Na de hervatting paste Schreuder zijn derde gedwongen wissel toe. Jurriën Timber maakte hard kennis met de schoen van Bas Dost en moest naar de kant. Ook met alle wijzigingen hielden de Amsterdammers stand. Sterker nog, Bergwijn had op aangeven van Tadic de 0-3 op zijn voet, maar schoot in kansrijke positie hard naast.

