Koeman: ’Ook andere aanvallers dan Memphis moeten het laten zien’

„We hebben in de voorhoede meer kwaliteiten dan die van één speler”, zei de trainer donderdagmiddag op de persconferentie in Hamburg. „En dat is ook in voorgaande wedstrijden tot uiting gekomen. Memphis is heel belangrijk geweest, maar er zijn meer mogelijkheden. Het is ook aan die jongens om zich te laten zien”, aldus Koeman, die geen beroep kan doen op Steven Bergwijn, maar de 23 spelers die mee zijn gereisd naar Duitsland volledig fit heeft.

Twijfel

Koeman heeft dan ook niet veel getwijfeld over zijn spelersgroep. „Natuurlijk heeft de één een betere of een mindere start van het seizoen dan de ander, maar je hebt vanaf juni de tijd gehad om over deze selectie na te denken. Dan twijfel je in de laatste week voor de interlands daar niet meer over.”

Volgens de coach van Oranje is er geen uitgesproken favoriet voor het treffen van morgenavond. „Beide teams maken een hele goede ontwikkeling door, waarin jonge, goede spelers zich laten zien. Dat hebben de afgelopen duels wel uitgewezen. Het zal niet makkelijk worden voor ons, maar ook niet voor hun. Bij een goed resultaat morgenavond kunnen we een stap maken, maar ook als we verliezen moeten we nog steeds in staat zijn om het EK te halen.”

Doordekken

De laatste duels van Oranje met Duitsland lagen de verschillen dicht bij elkaar. „De reden dat zowel wij als Duitsland soms domineerden en soms de onderliggende partij waren, ligt ook aan de kwaliteiten van de tegenstander”, heeft de bondscoach ervaren. „In Amsterdam komen we achter, moeten we winnen, maar verliezen we uiteindelijk toch. De verdedigers dekten vaak zó ver door, waardoor de ruimte die Duitsland kreeg, veel te groot werd. Met hun snelheid zijn ze levensgevaarlijk”, weet Koeman.

De trainer van Oranje is ervan overtuigd dat Nederland in staat is om de Duitsers in eigen huis te verrassen. „Of dat nog kan als je voor de vierde keer in korte tijd tegen elkaar speelt? Dat kan zeker, je kan elkaar altijd verrassen”, denkt Koeman. „Met een andere naam, of een ander systeem. Maar ik denk niet dat wij hen verrassen en ik denk ook niet dat zij ons zullen verrassen.”