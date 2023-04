Gestreste moeder van Mathieu van der Poel: ’Dat maakte me emotioneel’

Premium Het beste van De Telegraaf

Iedereen verzamelt zich om de grote winnaar. Ⓒ ANP/HH

ROUBAIX - Ze is er zeker niet altijd bij, maar tijdens één van zijn mooiste overwinningen stond Corinne Poulidor(-van der Poel) met kippenvel op haar lijf. Na zijn weergaloze show op de kasseien knuffelde Mathieu zijn moeder op het middenterrein, en vervolgens zijn vriendin Roxanne. ,,Toen hij alleen de wielerbaan op kwam rijden, en ik wist dat hij zou winnen, maakte dat me emotioneel. Ik ga niet beweren dat winst in Parijs-Roubaix voor Mathieu onmogelijk was, maar het was wel een droom van hem”, aldus Corinne.