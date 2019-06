Brazilië met sambavoetbal ruim langs Peru

De 'Goddelijke Kanaries' bezorgden bondscoach Tite een glimlach door in São Paulo met 5-0 te winnen.

Peru had net als Brazilië vier punten uit de voorgaande twee duels, maar kwam er tegen het gastland van de Copa niet aan te pas. Casemiro schoot Brazilië, dat speelde zonder Ajacied David Neres, in de twaalfde minuut op 1-0 en zeven minuten later maakte Roberto Firmino er 2-0 van. Doelman Pedro Gallese trapte de bal uit tegen de Braziliaan. De keeper zag de bal terugkaatsen tegen de paal, maar Firmino kapte hem vervolgens uit en schoot alsnog binnen. Everton zorgde met een laag schot voor de 3-0-ruststand.

Aanvoerder Dani Alves schoot in de tweede helft van dichtbij de 4-0 binnen. Invaller Willian bepaalde vlak voor tijd met een fraai schot van afstand de eindstand op 5-0. Gabriel Jesus miste in blessuretijd nog een strafschop.

In dezelfde groep won Venezuela met 3-1 van Bolivia. Darwin Machis schoot twee keer raak namens Venezuela. Tien minuten voor tijd maakte Bolivia het weer spannend door de aansluitingstreffer te maken, maar vijf minuten voor het eindsignaal schoot Josef Martinez de wedstrijd in het slot.

Door de overwinningen van Brazilië en Venezuela zijn beide landen door naar de knockout-fase van de Copa América. Peru eindigt in poule A als derde en zal angstig toekijken hoe het in de andere twee groepen aan toe gaat. Alleen de twee beste nummers drie gaan door naar de kwartfinale.