Feyenoord boekt zege in stadsderby tegen Sparta

Alle ogen waren zondagmiddag gericht op Feyenoord-aanwinst Lucas Pratto. De Argentijnse aanvaller kreeg van Dick Advocaat het vertrouwen en debuteerde in de stadsderby direct in de basis. Bryan Linssen, die in de laatste wedstrijd voor de winterstop nog een hattrick maakte tegen sc Heerenveen, was daardoor net als Jørgensen naar de bank verwezen.

Bij de thuisploeg ontbrak verdediger Bart Vriends door een blessure. Tommie Beugelsdijk kreeg als vervanger van Vriends de taak om Pratto af te stoppen. Ook Feyenoord-huurling Wouter Burger begon bij de thuisploeg in de basis.

Pratto dicht bij geweldig entree

Na tien minuten opende Geertruida de score op Het Kasteel. Op aangeven van Marcos Senesi kopte de Feyenoord-verdediger zijn vierde goal van het seizoen tegen de touwen. De grensrechter hield de vlag nog omhoog, maar de VAR besloot dat van buitenspel geen sprake was en keurde het doelpunt terecht goed.

In het vervolg van de eerste helft bleven grote kansen en spektakel uit. Na een halfuur was Pratto nog wel dicht bij zijn eerste Feyenoord-goal. De Argentijn kreeg de bal op precies het juiste moment van Jens Toornstra, maar hij raakte de buitenkant van de paal.

Ook na rust kreeg Pratto dé kans om zijn eerste Feyenoord-goal te maken en zijn nieuwe ploeg aan een comfortabele voorsprong te helpen. ’De beer’ raakte de bal echter totaal verkeerd en schoot ver naast. Hierdoor verkwanselde de Argentijn de kans om zijn debuut voor Feyenoord met een goal op te luisteren, want Advocaat wisselde hem niet veel later voor Jørgensen. Beide ploegen hielden elkaar aardig in balans in de tweede helft, hoewel de beste kansen voor de bezoekers waren.

Lucas Pratto kreeg twee geweldige mogelijkheden om zijn entree met een goal te vieren. De Argentijn wist de kansen echter niet te benutten. Ⓒ Hollandse Hoogte / Tom Bode Multimedia

Luis Sinisterra had vlak na de kans van Pratto ook de 0-2 op zijn schoen, maar ook hij faalde. Oog in oog met Maduka Okoye zag de aanvaller zijn stift over het doel gaan. Doordat Feyenoord geen afstand nam van de thuisploeg bleef Sparta hopen op een punt. Uit een counter werd de thuisploeg nog bijna gevaarlijk, maar tot een echt grote kans leidde het niet doordat Reda Kharchouch de bal verspeelde. In de slotseconde besliste invaller Jørgensen het duel: 0-2.

Door de overwinning op Sparta klimt Feyenoord weer over Vitesse heen naar de derde plaats in de Eredivisie. Sparta blijft negende en heeft evenveel punten als FC Utrecht.