Sport Kort: Van Foreest in challenger Tata

Schaken: Vier Nederlanders naar Wijk aan Zee

10.02 uur: Nederlands kampioen schaken Lucas van Foreest is een van de vier Nederlanders die deelneemt aan de Tata Steel Challengers, het B-toernooi tijdens het Tata Steel Chess Tournament in januari in Wijk aan Zee. De 18-jarige Van Foreest, wiens broer Jorden in het hoofdtoernooi staat, wordt vergezeld door Erwin l’Ami, Jan Smeets en Max Warmerdam.

„Met een gemiddelde rating van 2600 en veertien deelnemers is de Tata Steel Challengers een volwaardig grootmeester-toernooi op zichzelf”, zegt toernooidirecteur Jeroen van den Berg. De Spaanse grootmeester David Anton Guijarro heeft de hoogste rating: 2686.

Eerder werd het deelnemersveld van het hoofdtoernooi al bekend. De Noor Magnus Carlsen, regerend wereldkampioen en aanvoerder van de wereldranglijst, verdedigt zijn titel in de 82e editie. Anish Giri en Jorden van Foreest vormen de Nederlandse inbreng. Het toernooi begint op 10 januari.

Luka Doncic (77) was uitstekend op dreef. Ⓒ Hollandse Hoogte

Basketbal: Mavericks te sterk voor Rockets

07.20 uur: De basketballers van Dallas Mavericks hebben in de NBA een overtuigende zege geboekt bij Houston Rockets. De Mavericks zegevierden in Houston met 137-123. De 20-jarige Sloveen Luka Doncic, vorig seizoen uitgeroepen tot ’rookie’ (nieuwkomer) van het jaar, maakte maar liefst 41 punten.

De club uit Dallas nam al na 20 seconden de leiding en gaf die niet meer uit handen. De Mavericks zijn door vijf overwinningen op rij opgeklommen naar de vierde plek in het westen, met elf zeges tegenover vijf nederlagen. De Rockets incasseerden hun derde opeenvolgende nederlaag, de zesde in totaal. Daar staan elf overwinningen tegenover.

Los Angeles Clippers, de nummer 3 van het westen, boekte tegen New Orleans Pelicans de twaalfde zege van dit seizoen: 134-109. Montrezl Harrell begon op de bank, maar tekende als invaller voor 34 punten en 12 rebounds. Denver Nuggets schreef tegen Phoenix Suns ook de twaalfde overwinning bij: 116-104. De Nuggets hebben pas drie keer verloren, alleen Los Angeles Lakers presteert tot nu toe nog beter (veertien zeges, twee nederlagen).