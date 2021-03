Video: Tennisduel tussen Zverev en Köpfer opgeschrikt door aardbeving

De twee tennissers en het publiek voelden trillingen, veroorzaakt door een aardbeving met een kracht van 5,7. Het epicentrum daarvan lag op zo’n 60 kilometer van Acapulco. „Je zag de verlichting op de baan trillen, het publiek voelde het waarschijnlijk meer dan wij”, zei Zverev na afloop.

„Wij renden op dat moment over de baan, want het spel was bezig gedurende die aardbeving. We hebben er niet veel last van gehad. Ik weet dat zoiets hier in Acapulco soms gebeurt.” Het betreffende punt ging naar Zverev, die de wedstrijd uiteindelijk won (6-4, 7-6 (5)) en net als twee jaar geleden de finale haalde in de Mexicaanse stad.

Daarin neemt hij het op tegen Stefanos Tsitsipas, die afrekende met de Italiaan Lorenzo Musetti: 6-1 6-3.