De Ligt: ’Uiteindelijk beslis ik!’

Hét moment waar de fans van Juventus op hebben gewacht: de contractondertekening door Matthijs de Ligt, die vijf jaar tekent. Ⓒ FOTO’S GETTY IMAGES

TURIJN - Hij oogt vermoeid, maar zijn ogen twinkelen. Matthijs de Ligt (19) is opgelucht, trots en blij tegelijk. Maar in het Engels gestileerde Hotel Victoria, midden in Turijn, waar hij donderdag aan het begin van de nacht – na een slopend etmaal vooruitlopend op zijn presentatie – tijd maakt voor Telesport, laat de kersverse Juventus-verdediger eerst zijn Ajax-hart spreken. „Ik ben verguld dat ik met twee prijzen afscheid heb mogen nemen en dat ik met de kampioensschaal op het volle Museumplein heb gestaan. Dat was écht genieten”, verklaart hij zijn onvoorwaardelijke liefde.