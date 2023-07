LIVE Simon Guglielmi ziet peloton steeds dichterbij komen

Kansen voor onder meer Dylan Groenewegen. Volg de etappe live hieronder:

Onze columnisten Erik Breukink en Michael Boogerd volgen de Tour de France op de voet. Elke dag blikt één van de twee oud-deelnemers aan het grootste wielerspektakel ter wereld vooruit op de dag die komen gaat. Vandaag laat Breukink, die zelf als derde eindigde in de Tour van 1990, zijn licht schijnen over etappe 7 (van Mont-de-Marsan naar Bordeaux over 169,9 kilometer.

Weinigen zullen eraan twijfelen dat het een sprintersfeestje wordt in de straten van Bordeaux. In de 169,9 kilometer lange rit ligt een klimmetje van niks op bijna 40 kilometer van de streep. De rest van het parcours van de zevende Tour-etappe is vlak. De laatste keer dat er in Bordeaux werd gefinisht (2010), won Mark Cavendish. Maar de Franse stad is ook een aankomstplek waar menig Nederlander in het verleden zegevierde.

Hans Dekkers (1952), Jan Nolten (1953), Henk Faanhof (1954), Wout Wagtmans (1955), Jo de Roo (1965), Gerben Karstens (1976), Cees Priem (1980), Bert Oosterbosch (1983), Jan Raas (1984), Jean-Paul van Poppel (1988), Rob Harmeling (1992), en Servais Knaven (2002) pakten daar al eens de zege.

Groenewegen en Jakobsen

Breukink denkt ook dat het niet anders kan dan dat er gesprint gaat worden. „En dan zou je toch hopen dat er weer een Nederlandse zege te vieren valt. Dan zou ik zeggen Dylan Groenewegen, want Fabio Jakobsen lijkt me nog te gehavend. Groenewegen hebben we nog niet echt gezien, maar dat is typisch een renner die er ineens zou kunnen staan en iedereen erop legt.”

Maar of dat gaat gebeuren is maar zeer de vraag. „Je hebt natuurlijk te maken met Jasper Philipsen, die al twee keer won met Mathieu van der Poel als ideale lead-out. Misschien wint Cavendish hier wel weer. Het is in ieder geval een kans voor sprinters die ze niet zullen laten voorbijgaan.”

