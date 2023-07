Uitslagen en standen: Philipsen behaalt derde etappe-zege

Kopieer naar clipboard

Jasper Philipsen Ⓒ ANP/HH

De Belg Jasper Philipsen heeft zijn derde ritzege geboekt in de Tour de France van dit jaar. De sprinter van wielerploeg Alpecin-Deceuninck hield in de straten van Bordeaux Mark Cavendish van een historische ritwinst af. De 38-jarige Brit zou bij succes absoluut recordhouder zijn met 35 ritoverwinningen in de Tour. De Eritreër Biniam Girmay finishte als derde.