Voetbalsters Bayern München dichter bij plek in Eindhoven na zege op Arsenal

International Lea Schüller zette de Duitse formatie vlak voor rust met een kopbal op voorsprong. Er waren 20.000 toeschouwers in de Allianz Arena.

Pelova en Miedema

De Nederlandse Victoria Pelova viel na een uur in bij Arsenal. Vivianne Miedema ontbreekt nog steeds bij de Londense formatie wegens een zware blessure.

Later dinsdagavond is nog de ontmoeting tussen AS Roma en FC Barcelona. Woensdag staan Lyon - Chelsea en Paris Saint-Germain - VfL Wolfsburg op het programma. Lyon is de titelverdediger.

De returns zijn eind maart. De finale van de Champions League voor vrouwen is op zaterdag 3 juni in Eindhoven.