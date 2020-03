Oud-Ajacied Vertonghen dubt over zijn toekomst

„Ik zit op dit moment in een proces dat ik een stuk papier moet pakken en de voor- en nadelen moet opschrijven van de opties die ik binnenkort zal hebben. Ik zal echt moeten bepalen wat ik in mijn carrière nog wil”, vertelt de verdediger die volgende maand zijn 33e verjaardag viert aan Sporza.

Vertonghen verliet Ajax acht jaar geleden voor Tottenham Hotspur, de club waar zijn contract aan het einde van het seizoen afloopt. Bij de landskampioen uit Amsterdam zijn ze de Belg nog niet vergeten. Maar Vertonghen weet nog niet of hij deze zomer al wil terugkeren naar Nederland.

„Over drie vier jaar keer ik normaal gezien terug naar de plek waar ik me waarschijnlijk zal settelen”, zegt hij. „Ik moet toch gaan bedenken waar ik nog wil hebben gewoond, welke taal ik nog wil leren, in welke cultuur ik nog wil leven. En heel belangrijk: welke competities en prijzen wil ik nog winnen. Ik wil in mijn carrière nergens spijt van hebben.”