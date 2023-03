Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Bestuur honk- en softbalbond treedt voltallig af

23.46 uur: Het voltallige bestuur van de Nederlandse honk- en softbalbond (KNBSB) is afgetreden. Interne spanningen binnen het bestuur liggen aan het besluit ten grondslag, zo laat de instantie zelf weten. De beslissing wordt tijdens het voorjaarscongres officieel. Voorlopig is het bestuur daardoor demissionair.

Er is vorig jaar een aantal keren binnen het bestuur geëvalueerd en specifiek stilgestaan bij de effectiviteit van de onderlinge samenwerking en de samenwerking met de directie. "In december hebben de eerder genoemde evaluaties geleid tot spanningen binnen het bestuur. Met ondersteuning van de commissie van toezicht is gezocht naar een oplossing. Helaas heeft dit niet geleid tot een werkbare situatie", aldus de KNBSB.

IOC benadrukt: wij voeren geen politiek debat

21.50 uur: Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) is geen scheidsrechter in een politiek conflict. Dat heeft voorzitter Thomas Bach gezegd tijdens een toespraak. Hij verdedigde daarmee andermaal het standpunt van zijn organisatie om Russen en Belarussen mogelijkerwijs onder neutrale vlag toe te laten tot de Olympische Spelen van Parijs in 2024.

"We moeten wegblijven van politieke discussies, anders verliezen we onze kracht om te verbinden", aldus de Duitse topman van het IOC. "Dan krijgen we mogelijk weer te maken met landen die de Olympische Spelen boycotten, zoals dat in de jaren zeventig en tachtig het geval was. Daarom ook mogen politici niet beslissen over wie er wel en niet mag meedoen aan een sportevenement."

Veel landen hebben inmiddels aangegeven te vinden dat Rusland niet mag meedoen aan de Olympische Spelen, vanwege de inval van het land in Oekraïne. Ze steunen daarmee een oproep van president Volodymyr Zelensky van Oekraïne. "Wij moeten politiek-neutraal blijven", zei Bach desondanks. "We weten echter ook dat onze beslissingen politieke gevolgen hebben en dat moeten we laten meewegen in alles wat we doen."

Poolse stad Torun organiseert WK indooratletiek in 2026

20.01 uur: De Poolse stad Torun organiseert de WK indooratletiek in 2026. De mondiale atletiekbond wees het toernooi toe aan de Poolse stad die in 2021 het EK indoor al had georganiseerd. Het WK snelwandelen voor teams werd toegewezen aan het Turkse Antalya.

„Zowel Turkije als Polen heeft bewezen dat ze internationale atletiekevenementen kunnen organiseren”, zei voorzitter Sebastian Coe van World Athletics. „Polen is geregeld gastheer geweest van atletiektoernooien zoals de WK estafette in Silezië in 2021 en het WK halve marathon in Gdynia, waarmee ze hun toewijding tot de sport op mondiaal niveau hebben laten zien.”

In Torun wordt jaarlijks de Copernicus Cup, een groot indoortoernooi, gehouden. De eerstvolgende WK indooratletiek worden in 2024 gehouden in het Schotse Glasgow.

Titelverdedigster Swiatek moet Miami overslaan vanwege blessure

16.29 uur: Titelverdedigster Iga Swiatek heeft zich teruggetrokken van het tennistoernooi in Miami. De nummer 1 van de wereld kampt met een ribblessure. De Poolse mist ook de kwalificatiewedstrijd voor de Billie Jean King Cup tegen Kazachstan medio april.

Na een bye in de eerste ronde zou Swiatek donderdag tegen de Amerikaanse Claire Liu aantreden in de tweede ronde van het toernooi in Miami. Een eerder opgelopen infectie leidde na een hoestbui echter tot een ribblessure.

„We probeerden het aan te pakken en door te spelen zolang het voor mij veilig was”, zei ze in een verklaring op de site van de vrouwentour WTA. „We waren de afgelopen dagen de data aan het analyseren en mijn dokter bereidde mijn diagnose voor. Helaas voel ik nog steeds veel ongemak en pijn en kan ik niet meedoen.”

Swiatek verloor zaterdag van Elena Rybakina in de halve finales van het toernooi van Indian Wells, waarna ze al aangaf dat ze last had. „Helaas voel ik ongemak en pijn in mijn ribben en het was een uitdaging voor mij om op mijn hoogste niveau te strijden”, aldus Swiatek.

O’Sullivan roept op tot staking

15.31 uur: Met het prestigieuze wereldkampioenschap snooker voor de deur heeft titelverdediger Ronnie O’Sullivan zijn collega’s opgeroepen om te gaan staken voor meer prijzengeld. De zevenvoudige wereldkampioen en grootste speler tot nu toe zegt in de Britse media dat de snookersport er slecht aan toe is en wijst op de recente strafzaken wegens matchfixing.

Wat het prijzengeld betreft zegt de 47-jaroge O’Sullivan: „Als je kijkt na de afgelopen twee jaar dan hebben alleen Mark Allen en Judd Trump het wat verdiensten betreft goed gedaan, maar de rest heeft weinig kunnen verdienen. Er is 10 miljoen pond beschikbaar voor 25 toernooien per jaar met 128 deelnemers. Dat is veel te weinig. Dat zou zeker het drievoudige moeten zijn.”

O’Sullivan zegt dat hij de sport de afgelopen drie decennia heeft gedragen maar dat de maat nu vol is. Hij wil dat er mensen die het nu voor het zeggen hebben worden vervangen door mensen die liefde voor de sport hebben.

„Ik weet dat veel spelers ongelukkig zijn met de huidige gang van zaken en grote moeite hebben om van het verdiende prijzengeld te kunnen leven. Maar uit angst voor boetes niets durven te zeggen.

Wat het prijzengeld betreft wijst de regerend wereldkampioen op tal van andere sporten waar sporters wel behoorlijk worden betaald. Voor Wimbledon is volgens mij al 50 miljoen pond beschikbaar en dan heb je het over één toernooi. Bij snooker krijgt de winnaar van een zesdaags toernooi in de meeste gevallen 80.000 pond als hoofdprijs en de verliezend finalist 35.000 pond en de rest moet het doen met ’kruimels.’

The Rocket zegt dat de snookersport is afgegleden tot een ’kroegsport’ en toe is aan vernieuwing. „Wij zouden moeten gaan staken tot ze naar ons luisteren”, zegt het huidige boegbeeld van de snookersport.

Wedstrijd AZ - Sparta Rotterdam verplaatst naar zaterdag 8 april

15.26 uur: De wedstrijd tussen AZ en Sparta Rotterdam wordt verplaatst naar zaterdag 8 april om 20.00 uur. Het duel zou oorspronkelijk een dag later worden gespeeld. De wijziging geeft de Alkmaarders meer voorbereidingstijd op de heenwedstrijd in de Conference League tegen Anderlecht van 13 april.

Door de wijziging krijgt het duel tussen Ajax en Fortuna Sittard op zondag 9 april een nieuwe aanvangstijd. Deze wedstrijd begint nu om 16.45 uur.

Wielerploeg van Jakobsen met man minder in Brugge-De Panne

11:58 uur De wielerploeg van de Nederlandse sprinter Fabio Jakobsen, Soudal Quick-Step, rijdt woensdag met een man minder in de WorldTour-wedstrijd Brugge-De Panne. De Belg Tim Declercq kan vanwege maagproblemen niet starten.

Declercq kreeg de klachten in de nacht van dinsdag op woensdag. De zieke Casper Pedersen moest eerder al afhaken.

Het team van Soudal Quick-Step bestaat nu uit de Belgen Yves Lampaert en Bert Van Lerberghe, de Italiaan Davide Ballerini, de Duitser Jannik Steimle, de Brit Ethan Vernon en Jakobsen.

Bij het team Israel-Premier Tech doet de Belg Sep Vanmarcke niet mee vanwege ziekte.

Basketballers Celtics boeken 50e zege van het seizoen

09:19 uur De basketballers van Boston Celtics hebben hun vijftigste overwinning van dit seizoen geboekt. De ploeg won met 132-109 van Sacramento Kings. De Kings staan nu steviger op de tweede plek in de Eastern Conference. Jayson Tatum, vorige maand de meeste waardevolle speler in de All-Star Game, was goed voor 36 punten. Jaylen Brown voegde 27 punten aan het totaal toe.

Shai Gilgeous-Alexander was met Oklahoma City Thunder op dreef tegen zijn oude ploeg Los Angeles Clippers. In zijn voormalige thuishaven maakte hij 31 punten en leidde zijn ploeg naar een nipte zege, 101-100. Het was voor de Thunder de achtste overwinning in de laatste tien wedstrijden. Kawhi Leonard maakte 21 punten voor de Clippers. Paul George was goed voor 18 punten, maar moest voortijdig van het veld met een blessure.

Philadelphia 76ers heeft zich zonder te spelen verzekerd van deelname aan de play-offs. Cleveland Cavaliers versloeg Brooklyn Nets met 115-109 en ’hielp’ de Sixers als nummer drie in de tussenstand aan een plek in de play-offs. Donovan Mitchell was topscorer bij de Cavaliers met 31 punten.