Boston Celtics boeken 50e zege van seizoen

Basketballers Celtics boeken 50e zege van het seizoen

09:19 uur De basketballers van Boston Celtics hebben hun vijftigste overwinning van dit seizoen geboekt. De ploeg won met 132-109 van Sacramento Kings. De Kings staan nu steviger op de tweede plek in de Eastern Conference. Jayson Tatum, vorige maand de meeste waardevolle speler in de All-Star Game, was goed voor 36 punten. Jaylen Brown voegde 27 punten aan het totaal toe.

Shai Gilgeous-Alexander was met Oklahoma City Thunder op dreef tegen zijn oude ploeg Los Angeles Clippers. In zijn voormalige thuishaven maakte hij 31 punten en leidde zijn ploeg naar een nipte zege, 101-100. Het was voor de Thunder de achtste overwinning in de laatste tien wedstrijden. Kawhi Leonard maakte 21 punten voor de Clippers. Paul George was goed voor 18 punten, maar moest voortijdig van het veld met een blessure.

Philadelphia 76ers heeft zich zonder te spelen verzekerd van deelname aan de play-offs. Cleveland Cavaliers versloeg Brooklyn Nets met 115-109 en 'hielp' de Sixers als nummer drie in de tussenstand aan een plek in de play-offs. Donovan Mitchell was topscorer bij de Cavaliers met 31 punten.