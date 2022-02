Wayne Rooney worstelde jarenlang met alcoholverslaving

„Mensen wisten dat ik van een drankje hield en weleens uitging, maar het was veel meer dan dat”, zegt Rooney. „In mijn hoofd stapelde alles zich op. De druk die hoorde bij het spelen voor mijn land, de druk die hoorde bij het spelen voor United, de druk die ontstond door mijn privéleven. Ik vroeg niet om hulp en probeerde het zelf op te lossen, met die mentaliteit ben ik opgegroeid.”

Volgens de trainer van Derby County heeft het lang geduurd voor hij het probleem een plaats kon geven. „Ik heb veel fouten gemaakt. Sommige zijn opgepikt door media, maar niet allemaal. Het gebeurde dat we een paar dagen vrij kregen. Dan kon ik me even afsluiten van het voetbal. Dan sloot ik mezelf op en begon ik te drinken. Gewoon om alle zorgen te vergeten.”

Volgens Rooney had zijn drankgebruik ook een fysieke impact op zijn carrière. „Vooral in het laatste deel van mijn carrière bij United”, zo zegt hij. „Zoiets kan je gewoon niet doen als atleet. Het was mijn verantwoordelijkheid. Als er eens iets misging, was er meestal wel drank in het spel. Nu kan ik goed omgaan met drank. Af en toe drink ik nog iets, maar nu heb ik het onder controle. Ik heb nooit het gevoel gehad dat ik een alcoholist was.”

