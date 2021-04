Bayern kan Union Berlin niet kloppen, Kluivert en Leipzig profiteren

Jamal Musiala maakte halverwege de tweede helft de openingsgoal, maar via Marcus Ingvartsen kwam de ploeg uit de hoofdstad kort voor het eindsignaal langszij.

RB Leipzig, het elftal van Justin Kluivert, profiteerde dankbaar. De nummer 2 van de Bundesliga versloeg Werder Bremen (1-4) en naderde Bayern tot op vijf punten. VfL Wolfsburg, de formatie van Wout Weghorst, leed een kostbare nederlaag (4-3) bij Eintracht Frankfurt. Die ploeg staat vierde en heeft nog maar een punt achterstand op Wolfsburg.

Kluivert startte in de basis bij Leipzig en ging met zijn ploeggenoten de kleedkamer in met een comfortabele 0-3 voorsprong. Dani Olmo en oud-FC Groningen-spits Alexander Sørloth (twee keer) namen de doelpunten voor hun rekening. Kluivert werd na ruim een uur gewisseld en zag vanaf de bank hoe oud-Vitessenaar Milot Rashica uit een strafschop iets terugdeed namens Werder. Het slotakkoord van Leizpig kwam via Marcel Sabitzer.

Wout Weghorst scoort weer, maar het levert Wolfsburg niets op. Ⓒ EPA

Weghorst had namens Wolfsburg zijn aandeel in de productie met een goal en een assist, maar het baatte Die Wölfe niet. Via Ridle Baku kwam de ploeg snel aan de leiding, maar Frankfurt draaide via treffers van Daichi Kamada en Luka Jovic de rollen nog voor rust om. Weghorst maakte direct na de thee de 2-2, maar op de 3-2 en 4-2 van André Silva en Erik Durm had Wolfsburg (behalve de aansluitingstreffer van Maximilian Philipp) geen antwoord meer.

Voor Weghorsts ploeggenoot Jeffrey Bruma en tegenstander Jetro Willems waren geen speelminuten weggelegd. Deyovaisio Zeefuik speelde met Hertha BSC gelijk (2-2) tegen Borussia Mönchengladbach. Zeefuik werd (met geel op zak en bij een 1-2 achterstand) in de rust gewisseld.

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in de Bundesliga