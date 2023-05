Ongebruikelijke heldenrol Walker bij derde zege Lakers in play-offserie

Lakers-vedette LeBron James maakte 27 punten, terwijl Stephen Curry bij de Warriors op dreef was met 31 punten. De heldenrol van Walker was vrij ongebruikelijk. In de eerste drie duels van deze serie maakte hij maar 21 punten in totaal. Dankzij zijn uitspatting zette de club uit LA wel de foutloze reeks voort door zijn vijfde opeenvolgende thuisduel te winnen.

Tekst gaat verder onder de tweet.

In de oostelijke divisie nam Miami Heat verder afstand van New York Knicks door voor de derde keer op rij te winnen. In het Kaseya Center in Florida werd het 109-101, onder meer dankzij 27 punten van Jimmy Butler. Het staat nu 3-1 voor Miami dat de serie woensdag in New York kan beslissen.