VAR Makkelie zit FC Utrecht in de weg tegen FC Volendam

Er stond veel druk op bij FC Utrecht na drie thuisnederlagen op rij, die er flink ingehakt hadden. Na de laatste thuisnederlaag, tegen Go Ahead Eagles, had clubeigenaar Frans van Seumeren voor veel commotie gezorgd door woedend verhaal te halen in de kleedkamer. Die plooien waren weer gladgestreken, maar het typeert de immer roerige volksclub FC Utrecht, waar het bij tegenwind direct stormt.

In vergelijking met die laatste thuiswedstrijd verschenen er vijf nieuwe gezichten in de basis en waren er ook nog enkele positiewisselingen. De afwezigheid van Vasilis Barkas was niet gepland. De Griekse goalie ontbrak door ziekte en werd vervangen door Fabian de Keijzer. Verder waren er ditmaal ook basisplaatsen voor Bart Ramselaar, Luuk Brouwers, de tegen Go Ahead zieke Mike van der Hoorn en de van een blessure herstelde Taylor Booth, die Go Ahead al zijn rentree had gemaakt als invaller en nu fit genoeg was voor een basisplaats. Het ging ten koste van Zakaria Labyad, Othmane Boussaid, Anthony Descotte en Ruben Kluivert.

Beste kansen Utrecht

Zonder heel overtuigend te spelen had FC Utrecht in de eerste helft een overwicht en de beste kansen. Mike van der Hoorn kreeg bij een corner de bal er niet van dichtbij in. De grootste kans was voor Tasos Douvikas. De eredivisietopscorer werd goed vrijgespeeld door Sean Klaiber, de man om wie veel te doen was geweest na de fysieke aanvaring met Van Seumeren. FC Volendam kwam er meerdere keren dreigend uit, maar FC Utrecht-doelman De Keijzer hoefde geen heel lastige reddingen te verrichten. Namens FC Utrecht was Bart Ramselaar dicht bij een goal, maar zijn inzet uit de draai trof de paal en Stankovic redde knap op de rebound van Douvikas.

Bij FC Volendam was er tegen zijn oude werkgever een basisplaats voor Henk Veerman. Gaetano Oristiano en Xavier Mbuyumba keerden terug van een schorsing. In vergelijking met de wedstrijd tegen Fortuna Sittard begonnen Robert Mühren, Walid Ould-Chikh en Damon Mirani op de bank.

VAR, VAR en nog eens VAR

Na de tamme eerste helft was er na rust iets meer spektakel. Nick Viergever dacht FC Utrecht op 1-0 te zetten met zijn kopbal, maar zijn goal werd gemaakt vanuit buitenspelpositie. Even later werd een streep gehaald door een goal van Ramselaar, omdat voorafgaand aan het doelpunt van de middenvelder de bal over de zijlijn zou zijn geweest bij de voorzet van Sean Klaiber. Hoewel de assistent-grensrechter bovenop de situatie stond, kwam vanuit Zeist VAR Danny Makkelie op de lijn en besloot scheidsrechter Richard Martens een streep door de goal te halen na het zien van de beelden.

FC Utrecht bleef jagen op de verlossende goal en zeven minuten voor tijd leek die er alsnog te komen. Nadat een schot van Othmane Boussaid afketste leek Tasos Douvikas de thuisploeg op voorsprong te brengen. Maar nadat de Galgenwaard al klaar was met juichen, kwam opnieuw VAR Makkelie op de lijn en na het zien van de beelden haalde Richard Martens voor de derde keer een streep door een goal van FC Utrecht. Tot grote woede van het thuispubliek, dat drie keer ten onrechte voor de 1-0 had staan juichen. Door al het gedoe met de VAR kwam er wel acht minuten extra tijd bij. Daarin werd een kopbal van Van der Hoorn nog van de doellijn gehaald, maar verder kwam FC Utrecht niet, zodat de achterban voor de vierde opeenvolgende thuiswedstrijd teleurgesteld afdroop.