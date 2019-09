Spurs geeft voorsprong uit handen

Tussen de 26e en 30e minuut scoorden de Spurs twee keer. Harry Kane benutte een strafschop, zijn 15e treffer in zijn 20e duel in de Champions League. Vervolgens schoot Lucas Moura fraai raak van net buiten het strafschopgebied. De Braziliaan genoot al bekendheid vanwege zijn beslissende treffers in de halve finale tegen Ajax, in de voorgaande editie van het toernooi.

Nog voor de rust scoorden de Grieken tegen door de Portugees Daniel Podence. Vlak na de hervatting werd het gelijk. Ook de thuisclub kreeg een penalty, die werd benut door de Fransman Mathieu Valbuena.

Vorig seizoen verloor Tottenham in de finale van de Champions League van Liverpool.