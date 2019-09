Van La Parra en Rode Ster kansloos tegen Bayern

FC Bayern is het nieuwe Champions League-seizoen succesvol begonnen. In eigen huis waren de Duitsers te sterk voor FK Cvrena Zvezda (Rode Ster), waar Rajiv van La Parra de hele wedstrijd meedeed.

In de eerste helft legde der Rekordmeister de druk er direct goed op. De thuisploeg kreeg kans na kans, maar opende de score pas in de 34e minuut. Kingsley Coman kopte fraai raak. Voor het rustsignaal dacht ook Philippe Coutinho te scoren, maar zijn doelpunt werd afgekeurd.

De doelpuntenmakers van Bayern naast elkaar: Kingsley Coman (l) en Robert Lewandowski. Ⓒ BSR/Soccrates

Bayern grossierde in balbezit, creëerde ook in het tweede bedrijf kans op kans, maar had moeite om de bal tegen de touwen te jagen. Het duurde tot tien minuten voor tijd tot Bayern de wedstrijd besliste. Robert Lewandowski was verantwoordelijk voor de 2-0.

Vlak voor het eindsignaal deed invaller Thomas Müller, die pas acht minuten in het veld stond, nog een extra duit in het zakje en liet hij de einduitslag optekenen: 3-0.

Spurs geeft voorsprong uit handen

Tottenham Hotspur is het seizoen in de Champions League begonnen met een gelijkspel bij Olympiakos. In Griekenland werd het 2-2, waarbij de finalist van vorig seizoen een voorsprong van 2-0 uit handen gaf.

Tussen de 26e en 30e minuut scoorden de Spurs twee keer. Harry Kane benutte een strafschop, zijn 15e treffer in zijn 20e duel in de Champions League.

Vervolgens schoot Lucas Moura fraai raak van net buiten het strafschopgebied. De Braziliaan genoot al bekendheid vanwege zijn drie beslissende treffers in de halve finale tegen Ajax, in de voorgaande editie van het toernooi.

Harry Kane van Tottenham Hotspur Ⓒ REUTERS

Nog voor de rust scoorden de Grieken tegen door de Portugees Daniel Podence. Vlak na de hervatting werd het gelijk. Ook de thuisclub kreeg een penalty, die werd benut door de Fransman Mathieu Valbuena.

Vorig seizoen verloor Tottenham in de finale van de Champions League van Liverpool.