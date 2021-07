PSV en Nice akkoord over overgang Pablo Rosario

Dat Rosario op het punt stond naar de Cote d’Azur te verkassen was maandag al duidelijk. Hij reisde niet met PSV af naar Istanbul, waar de Eindhovense club de tweede wedstrijd in de voorronde van de Champions League speelt tegen Galatasaray. PSV stelde hem in de gelegenheid zijn transfer af te ronden.

Rosario, eenmaal een helft in actie in het Nederlands elftal, zat in Eindhoven op dood spoor. De middenvelder moest onder meer de nieuwe aanvoerder Marco van Ginkel en Davy Pröpper voor zich dulden. Hij is de derde speler in een paar weken tijd van zaakwaarnemer Mino Raiola die naar de Franse zuidkust vertrekt.

Nice is eigendom van het chemieconcern Ineos, dat ook een wielerploeg heeft waar onder meer Dylan van Baarle deel van uitmaakt, dat nu ook een vooraanstaande plaats in het Franse voetbal nastreeft. Vorig seizoen reikte de club niet verder dan een negende plaats. Met een nieuwe kwaliteitsinjectie, waar financiële ruimte voor is, wil Nice nu wel naar de top. De club opent de Franse competitie op 8 augustus met een thuiswedstrijd tegen Reims.

Zestal bezig met transfer

Bij PSV is een zestal spelers bezig met een transfer of is er juist een transfer met zo’n speler afgerond. Van dat zestal speelde alleen Rosario mee in de eerste wedstrijd tegen Galatasaray. Hij mocht een minuutje voor tijd invallen. Donyell Malen is inmiddels naar Borussia Dortmund, Rosario naar Nice. De bestemming van Denzel Dumfries, die individueel op De Herdgang traint, is nog niet bekend. Mo Ihattaren zal gezien zijn situatie wel vertrekken. Voor Erick Gutierrez, actief op de Gold Cup, en Michal Sadilek bestaat eveneens belangstelling.