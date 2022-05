Maurice Steijn mikt op ADO-scenario met Sparta

Voetbal

Woede bij Willem II-trainer Hofland: ’Ik begrijp de regels niet meer’

PSV had er niet over te klagen, dat de vroege openingsgoal van Ritsu Doan tegen Willem II gehandhaafd bleef. In de aanloop naar de goal werd buitenspel van Carlos Vinicius over het hoofd gezien door de assistent-scheidsrechter. De VAR attendeerde Jochem Kamphuis erop, maar na het zien van de beelden...