Max Verstappen: ’We hebben gekregen wat we verdienden’

In de chaotische eerste ronde, toen de baan vanwege lichte regenval behoorlijk glad was, viel Verstappen terug tot de vijfde plek, maar desondanks slaagde hij er om zich weer naar het podium te knokken.

„In de openingsfase had ik erg weinig grip. Ik probeerde uit de problemen te blijven, maar toch kwam ik in aanraking met Sergio Perez. Hij gaf me te weinig ruimte, waardoor hij eigenlijk zichzelf uitschakelde.”

Waar Perez schade opliep en terugviel tot de laatste plaats, kon Verstappen zijn weg gewoon vervolgen. Het incident, dat door de wedstrijdleiding trouwens als een race-ongeluk werd bestempeld, kostte de Limburger alleen wat tijd, waarna hij alsnog zijn jacht op zijn voorliggers begon.

„Beide McLaren-coureurs leken in het begin veel meer grip te hebben, maar gelukkig kon ik hen uiteindelijk weer inhalen. Het gat met Lewis Hamilton en Valtteri Bottas was toen echter al zo groot, dat ik dat ik niet zo veel meer kon doen. Een andere bandenkeuze had echter niets uitgemaakt. Met deze derde plek hebben we gekregen wat we verdienden.”

Hamilton won de race in de Algarve. Hij reed daarmee een record van Michael Schumacher uit de boeken. Bottas finishte als tweede.

