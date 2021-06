Frank de Boer maakt zich geen zorgen: ’Laat hem lekker groeien in toernooi’

„Laten we ervan uitgaan dat Memphis alleen maar stappen vooruit kan maken. Dat hij in de komende wedstrijden als het er echt om gaat de belangrijke man is. Ik heb daar alle vertrouwen in”, aldus de bondscoach, die aangeeft dat Depay niet per se persoonlijk hoeft te excelleren om toch van grote waarde te zijn voor het team. „Ook tegen Oostenrijk was hij weer belangrijk. Hij heeft een penalty gemaakt en hij geeft een pre-assist bij onze tweede goal. Natuurlijk weet hij ook dat hij dingen beter kan doen. Maar laat hem lekker groeien in het toernooi. Zodat hij belangrijk kan zijn in de achtste finale en alle rondes die hopelijk erna komen.”

Ook ploeggenoot Denzel Dumfries heeft alle vertrouwen in een glansrol van Depay in het vervolg van het toernooi. „Memphis is een fantastische speler en laat goede dingen zien. Tegen Oostenrijk ook weer met de penalty en de bal op Donyell Malen waar de 2-0 uit komt. Ik maak me nergens zorgen over.”

