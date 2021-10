Laurine van Riessen eindelijk terug op wielerpiste na horrorval op Spelen: ’Heel spannend’

„Ik vond het heel spannend, je hebt geen idee hoe je ervoor staat”, keek ze terug. Van Riessen werd uitgeschakeld in de halve finale en finishte als laatste in de strijd om de plaatsen 7 tot en met 11, gewonnen door landgenote Shanne Braspennincx. Ook de olympisch kampioene had de finale moeten missen. De titel op het sprintonderdeel, waarbij maximaal zes rensters na drie ronden achter een derny nog eens drie ronden sprinten om de winst, ging naar de Duitse Lea Sophie Friedrich.

Van Riessen moest door haar val op de piste van Izu na de Spelen nog twee weken langer in Japan blijven. Met een klaplong mocht ze niet vliegen, bovendien had ze onder meer gebroken ribben en een gebroken sleutelbeen. „Dat voel ik nog wel”, vertelde ze na drie optredens in Roubaix. Via de herkansingen bereikte ze de halve finales waarin ze tekort kwam voor een plaats bij de beste drie. „Fysiek zit ik op op 80 à 90 procent en ik reed misschien net iets te voorzichtig. Dan wordt het lastig, mijn acties waren best goed, maar je neemt net wat minder risico. Dan beuken ze je gewoon opzij.”

„Ik moet tevreden zijn, maar als je aan de start staat op een WK wil je altijd meer. Maar ik weet ook dat dat niet realistisch is. Ik moet al blij zijn dat ik hier mocht rijden.”

