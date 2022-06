Glory in zee met Videoland: gevechten exclusief te zien via streamingsdienst

In maart maakte de televisiezender bekend dat het eind 2021 bijna 1,1 miljoen abonnees had. Videoland heeft drie verschillende abonnementsvormen: basis, plus en premium. De kosten per maand varieren tussen de 4,99 en 10,99 euro.

In het verleden werden partijen van Glory in ons land uitgezonden via Veronica en Ziggo. De afgelopen jaren konden fans via een speciaal platform pay-per-views kopen (tijdelijke abonnementen) en naar gevechten kijken. Dat is vanaf heden niet meer mogelijk in Nederland. Ook wordt er een realityserie geproduceerd, waarbij nieuwe talenten voor het voetlicht worden geplaatst.

Glory heeft voor het restant van dit jaar, naast twee Glory Rivals-events met Enfusion en Rise, vooralsnog twee grote eigen evenementen op de planning staan. Op 20 augustus vindt Glory81 plaats in Düsseldorf. Jamal Ben Saddik en Benjamin Adegbuyi vechten dan tegen elkaar. Ook Luis Tavares komt die avond in actie. Hij vecht dan tegen Sergej Maslobojev om de vacante lichtzwaargewichttitel. Donovan Wisse verdedigt zijn kampioensgordel in het middengewicht tegen Yuri De Sousa.

Op 8 oktober vindt in Arnhem nog Collission4 plaats, met een clash tussen Badr Hari en Alistair Overeem als hoofdpartij. Antonio Plazibat komt ook in actie. Dinsdag werd door Glory aangekondigd dat de Kroaat het in de Gelredome opneemt tegen de winnaar van de partij tussen Ben Saddik en Adegbuyi, met als inzet de interim- of de daadwerkelijke titel in het zwaargewicht.

Op dit moment is Rico Verhoeven de kampioen in de zwaarste Glory-divisie. Het uithangbord van de organisatie stond langer dan gehoopt aan de kant vanwege een oogblessure en is voornemens om in het eerste kwartaal van 2023 zijn rentree te maken. Op 29 oktober maakt hij nog wel zijn opwachting tijdens het evenement Hit It in Ahoy, dat hij mede-organiseert. Hesdy Gerges is dan zijn tegenstander.