Djokovic klopt Auger-Aliassime en stuit nu op Ruud in Rome

De 34-jarige Djokovic stond in de tweede set met 5-2 voor en kreeg een matchpoint op de service van de mondiale nummer 9 van de wereld. Na het missen van het wedstrijdpunt leverde Djokovic zijn service in, waarna een fraai gevecht ontstond. In de tiebreak liet Djokovic zijn allerbeste tennis zien, tot groot genoegen van de uitzinnige fans. Na 2 uur en 10 minuten maakte hij het af met een backhand langs de lijn.

Djokovic deed eerder dit jaar niet mee aan de masterstoernooien van Indian Wells en Miami. In Monte Carlo verloor hij zijn eerste wedstrijd en vorige week reikte hij in Madrid tot de halve finales, waarin hij verloor van de uiteindelijke winnaar Carlos Alcaraz. Door zijn zege blijft Djokovic de wereldranglijst ook na deze week aanvoeren, voor de 370e week. Als hij van Auger-Aliassime had verloren, dan zou de Rus Daniil Medvedev maandag weer de nummer 1 zijn.

Zaterdag neemt Djokovic het op tegen de Noor Casper Ruud, die Denis Shapovalov in twee spannende sets versloeg: 7-6 (7) 7-5. De andere halve eindstrijd gaat tussen Alexander Zverev uit Duitsland en de Griek Stefanos Tsitsipas. Het toernooi van Rome geldt voor de meeste toppers als laatste voorbereidingstoernooi voor Roland Garros, dat op zondag 22 mei begint.

Wawrinka meldt zich na goede week af voor Genève

Stan Wawrinka heeft zich na zijn goede week in Rome geblesseerd afgemeld voor het tennistoernooi van Genève. De 37-jarige Zwitser is ambassadeur en tweevoudig winnaar van het toernooi in eigen land. Wawrinka keerde recent terug na een slepende voetblessure. Na twee operaties boekte hij maandag zijn eerste zege in vijftien maanden. Hij won in Rome twee partijen en verloor uiteindelijk van Djokovic.

Tallon Griekspoor doet wel mee in Genève. Hij werd in de eerste ronde gekoppeld aan de Amerikaan Tommy Paul, die als zesde geplaatst is. Medvedev voert de plaatsingslijst aan.