Zerrouki, met masker, maakt belangrijke kopgoal: ’Moet hem misschien maar ophouden’

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

Ramiz Zerrouki maakte in de blessuretijd de gelijkmaker voor FC Twente. Ⓒ ANP/HH

ROTTERDAM - De doelpunten zijn duur bij Ramiz Zerrouki, maar áls de verdedigende middenvelder van FC Twente scoort, is het meestal wel een bijzonder doelpunt. Al meerdere keren maakte de Algerijnse international een prachtige goal van grote afstand, maar in de eerste finale in de play-offs om een Europees ticket tegen Sparta was het niet een bijzonder mooie goal, maar wel een bijzonder belangrijk doelpunt.