Feyenoord-fan Miedema laat Europese droom Ajax-vrouwen uiteen spatten

Met de 0-1 zege revancheerde de Londense ploeg zich van het 2-2 gelijkspel van vorige week op Meadow Park. Met alle respect voor Ajax: dat was de Engelse grootmacht onwaardig.

Waar Arsenal-Ajax de wedstrijd was van de ene Oranje-spits, Romée Leuchter, daar werd Ajax-Arsenal het duel van Miedema, een levenslange Feyenoord-fan. Dat belette het Ajax-publiek niet om de vedette bij haar wissel vlak voor tijd op een ovationeel applaus te trakteren.

Grote kans Grant

In een nerveuze openingsfase was het Ajax aanvankelijk dat de meeste dreiging toonde. Na tien minuten was een pass van de op links ontsnapte Ashleigh Weerden net niet accuraat genoeg op de inlopende Romée Leuchter, de spits die in de heenwedstrijd in Londen tweemaal had gescoord.

Katie McCabe in duel met Soraya Verhoeve van Ajax Ⓒ ANP/HH

In de negentiende minuut kreeg de thuisclub een unieke kans om de score te openen: spelmaker Victoria Pelova lanceerde Chasity Grant op de rand van het strafschopgebied, maar de vleugelspeelster profiteerde niet van de rijkelijk laat uitkomende Arsenal-goalie Zinsberger. In de tegenstoot schoot Stina Blackstenius uit de draai in de handen van de attente Lize Kop. Een waarschuwingsschotje.

Miedema scoort

Weinig werd er in de eerste helft vernomen van Vivianne Miedema, de superspits van de ‘Gunners’ die zich vaak liet zakken en dan werd geconfronteerd met harde tackles van haar Oranje-maatje, Ajax-captain Sherida Spitse. Maar vlak na rust was ‘Big Viv’ daar ineens. De doelpuntenmachine uit Hoogeveen speelde na balverlies van Nadine Noordam zich handig vrij en schoot van 20 meter met een bekeken schuiver over het kletsnatte veld feilloos binnen: 0-1.

Halverwege de tweede helft liet ook Leuchter zich zien met een vernuftig steekballetje op Noordam. De voorzet van de Amsterdamse nummer 10 werd echter net niet bij de tweede paal binnengelopen door invalster Tiny Hoekstra en hobbelde rakelings langs de tweede paal.

Moegestreden

Bij het aanbreken van de slotfase was de thuisploeg moegestreden en regende het kansen voor de Londenaren, maar die vergaten het duel definitief op slot te gooien.

Ajax kreeg in een alles-of-niets-offensief nog een corner, maar die leverde niets op. Een schot van Eshly Bakker vloog hoog over. Het mocht niet zo zijn voor het dappere Ajax van coach Suzanne Bakker, dat zich kranig had geweerd tegen Arsenal.