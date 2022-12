Prijzengeld Australian Open omhoog: bijna 2 miljoen euro voor winnaar

Het prijzengeld voor de Australian Open gaat opnieuw omhoog. De organisatie van het eerste grandslamtoernooi van het jaar maakte bekend tijdens de komende editie 76,5 miljoen Australische dollar te verdelen onder de deelnemers, omgerekend een bedrag van 48,5 miljoen euro. Dat is 3,4 procent meer dan afgelopen jaar. In tien jaar tijd is de prijzenpot van het Australische tennistoernooi meer dan verdubbeld.