VIDEO Mexico mede door Giménez al zeker van kwartfinale Gold Cup

Giménez juicht na zijn goal. Ⓒ ANP/HH

Santiago Giménez heeft op de Gold Cup gescoord voor Mexico. De Feyenoorder nam in de door zijn land met 3-1 gewonnen groepswedstrijd tegen Haïti de laatste treffer voor zijn rekening. Mexico is dankzij de overwinning al zeker van een plek in de kwartfinales.