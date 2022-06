La Liga dient klacht in bij UEFA tegen Man City en PSG

Voetbal

Coronaregel blijft van kracht: maximaal vijf wissels per wedstrijd

Op het jaarlijkse congres in Qatar heeft de internationale spelregelcommissie IFAB bepaald dat voetbalteams vanaf heden vijf keer per wedstrijd mogen wisselen, in plaats van de gebruikelijke drie keer. Sinds het uitbreken van de coronacrisis mocht dat in bepaalde competities, waaronder in Nederland,...