Excuses tennistoernooi Madrid na ophef over ’spreekverbod’ vrouwen: ’Onaanvaardbaar’

„Het was onaanvaardbaar dat we onze dubbelfinalisten bij de vrouwen niet de kans gaven om hun fans aan het einde van de wedstrijd toe te spreken. We hebben onze excuses rechtstreeks aangeboden aan de speelsters”, aldus toernooidirecteur Gerard Tsobanian. „We hebben een fout gemaakt en dit zal nooit meer gebeuren.” Het toernooi zegt ook in samenwerking met de WTA de protocollen te verbeteren.

De tennissters waren nogal teleurgesteld dat ze na de finale het publiek niet mochten toespreken. „Ik had al het gevoel dat er iets aan de hand was”, aldus Pegula. „Had ik gedacht dat we niet mochten spreken? Nee, dat heb ik in mijn hele leven nog nooit gehoord. Ik weet niet in welke eeuw de mensen leven die deze beslissing hebben genomen.”