Feyenoord na droomstart onderuit bij ADO Den Haag

Al voordat de wedstrijd begon, waren er meer dan genoeg gespreksonderwerpen om een hele middag mee te vullen. Naast de sportieve strijd van ADO tegen degradatie en die van Feyenoord om Europees voetbal, gaat het in Den Haag veel over de financiële problemen en de mogelijke overnames. Van Amerikaanse investeerders tot rapper Boef.

Bij Feyenoord was het vooral de vraag wie Steven Berghuis zou vervangen, nadat de aanvoerder tegen Vitesse een rode kaart pakte. Trainer Dick Advocaat koos voor Robert Bozenik en dat pakte niet slecht uit. Al na drie minuten kopte de Slowaak via de onderkant van een voorzet van Orkun Kökcü binnen. Even leek het alsof daarmee het startschot van een zorgeloze middag was gegeven, maar al snel kwam ADO langszij. Vervangend captain Leroy Fer leverde de bal in, waarna Jonas Arweiler gelanceerd werd en beheerst afrondde.

ADO op voorsprong

Behoudens een vrije trap van Kökcü slaagde Feyenoord er eigenlijk amper in om nog gevaarlijk te zijn en riep het weer de problemen over zichzelf af. Na nieuw balverlies legde Marcos Senesi Milan van Ewijk neer. De strafschop werd benut door Nasser El Khayati. Ook de andere dreigend ogende momenten in de eerste helft waren voor ADO. Al werd doelman Justin Bijlow niet meer getest.

Toch werd op personeel gebied de schade voor de Rotterdammers nog groter. Bryan Linssen viel uit met een blessure, terwijl Jens Toornstra er volgende week in de klassieker sowieso niet bij is, nadat hij in de laatste minuut een tweede gele kaart pakte.

Joao Teixeira wordt van de bal gehouden door John Goossens. Ⓒ ANP/HH

Dat Advocaat niet tevreden was over zijn ploeg, werd wel duidelijk door de driedubbele wissel die hij doorvoerde in de rust. Mark Diemers, Nicolai Jørgensen en Ridgeciano Haps werden ingebracht om het tij te keren, maar het waren de backs die voor het echte gevaar zorgden. Uit een voorzet van Tyrell Malacia kopte Lutsharel Geertruida goed binnen, maar Martin Fraisl reageerde uitstekend op de inzet.

Knullig balverlies

Even later lag aan de andere kant de 3-1 erin. Wederom ging er knullig balverlies van Feyenoord aan vooraf en uiteindelijk kon El Khayati zijn tweede van de middag maken. De bezoekers knokten zich terug in de wedstrijd. Kort nadat Youness Mokhtar een behoorlijke kans op de 4-1 liet liggen, knikte Jørgensen een afgemeten voorzet van Haps binnen.

In de jacht op een goed resultaat zette Feyenoord als laatste troef zelfs Lucas Pratto in. De Argentijn maakte eind januari voor het laatst minuten voor de Rotterdammers. Momenten om zich te onderscheiden waren er amper voor de aanvaller, die nog wel een gele kaart meepakte. Ook zijn ploeggenoten kwamen niet meer in de gelegenheid het doel nog eens onder vuur te nemen.