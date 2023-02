PSV in gesprek met gewilde Xavi Simons voor opwaardering en verlenging contract

PSV is met Simons en zijn management in gesprek over opwaardering en verlenging van het contract, waarbij de Eindhovenaren de clausule eruit willen laten slopen.

Van Nistelrooy is blij met de pogingen van PSV om Simons binnenboord te houden. „We zien Xavi Simons als key player in de opbouw van dit PSV. Mede daarom wordt er ook met hem en zijn management gesproken over verlenging. We moeten kijken hoe zich dat ontwikkelt. Ik ben wel positief gestemd dat daar een verlenging uitkomt.”

Exceptionele speler

De PSV-trainer is zeer te spreken over de ontwikkeling die Simons dit seizoen doormaakt. „Ik vind hem een exceptionele speler. Hoe hij zich ontwikkelt. In de topwedstrijd tegen Feyenoord, maar ook in andere wedstrijden staat hij er. Dan is hij een sterkhouder in het team door hoe hij speelt. De invloed op het resultaat is er ook met een heel mooie assist. Hij heeft veel gevaar gecreëerd. Hij maakt een heel goede ontwikkeling door.”

In de ogen van Van Nistelrooy is er voor Simons nog volop ruimte om te groeien bij PSV. „Hij heeft de keuze gemaakt voor PSV om veel te gaan spelen. Aan de voorkant hebben we er heel goed over gesproken wat zijn rol zou kunnen worden. Waar zijn ontwikkelpunten liggen. Tot nu toe gaat dat boven verwachting, maar ik ben nog niet klaar met hem. Er zit nog meer rek in. Hij heeft op deze leeftijd nog ruimte voor ontwikkeling. Het is belangrijk dat je dat in een stabiele omgeving doet, een omgeving waar hij zich goed voelt. Dat doet hij hier. Dat is geweldig. Daarom ook is PSV hem bezig om hem langer hier te houden.”