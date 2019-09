Sparta legt trainer Fraser langer vast

Sparta promoveerde het afgelopen seizoen onder leiding van Fraser naar de eredivisie. Op het hoogste niveau beleefde de club vervolgens een goede start van de nieuwe competitie.

Er is derhalve grote tevredenheid over het functioneren van Fraser, zei technisch manager Henk van Stee. "Door nu al vroegtijdig zekerheid te hebben over een langer verblijf van Fraser bij Sparta creëren we rust en duidelijkheid voor iedereen. We weten heel goed dat het nog een lastig seizoen kan worden, maar wij spreken het vertrouwen uit in Henk, zijn staf en de spelers dat we onze sportieve doelstelling gaan halen."

Fraser is op het Kasteel bezig aan zijn tweede seizoen.