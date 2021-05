Mercedes stelt grondig onderzoek in naar mislukte pitstop Bottas

De wielmoer zat zelfs zo muurvast, dat de band helemaal niet is losgekomen. Technisch directeur James Allison meldde na afloop van de race in Monaco dat het wiel pas in de fabriek van Mercedes in het Britse Brackley kan worden verwijderd. Daar is vermoedelijk zwaar gereedschap voor nodig.

Teambaas Toto Wolff kondigde aan dat het team alles meeneemt in het onderzoek. „We kijken naar het ontwerp, maar ook naar het materiaal. Dit probleem mag ons niet meer overkomen”, aldus Wolff, die het opnam voor de monteur die het wielpistool hanteerde. „Er zijn heel veel factoren die bijdragen aan zijn catastrofale storing. Het is niet de schuld van de monteur; hij is een van onze beste mensen in het team.”