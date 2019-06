Voetbalsters trainen zonder basiskrachten

De elf basiskrachten bleven achter in het spelershotel, waar ze in de sportzaal wat lichte hersteloefeningen deden. Het was de bedoeling dat alle 23 voetbalsters naar het Stade Municipal Saint Amand les Eaux zouden gaan. Na de lange busreis vanuit Le Havre naar Valenciennes besloot bondscoach Sarina Wiegman echter dat alleen de twaalf wissels weer mee de bus in moesten richting het 20 minuten verderop gelegen Saint-Amand-les-Eaux.

Jill Roord, de 'matchwinner' van dinsdag in Le Havre, meldde zich met een brede grijns op haar gezicht als eerste op het hoofdveld van de Franse vijfdeklasser. De 22-jarige middenveldster bezorgde Oranje als invalster in blessuretijd de winst op Nieuw-Zeeland (1-0). De ploeg van Wiegman gaat nu toewerken naar het duel met Kameroen, zaterdag in het Stade du Hainaut van Valenciennes.