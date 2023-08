VIDEO Ongekend gestuntel in Oekraïense competitie: risicovolle opbouw kent desastreus einde

Misschien hadden de spelers van Vorskla Poltava iets teveel vertrouwen. Het ging ook zo makkelijk op bezoek bij Veres Rivne, waar de ploeg na een dik kwartier al 0-2 voorstond. Keeper Pavlo Isenko maakte echter wel een heel risicovolle keuze door een teamgenoot in te spelen, die een tegenstander kort in zijn rug had. Daarna was het geklungel troef in de achterhoede, waarbij de keeper en een verdediger elkaar in de weg liepen, alvorens Veres Rivne-middenvelder Stanislav Sharay de bal voor zijn voeten kreeg en eenvoudig binnenschoot.

Gelukkig voor de drie stuntelende spelers werd de treffer Vorskla Poltava niet fataal, want het bleef 1-2. Helaas voor hen gaan de beelden wel de wereld over.

Bekijk hier de goal.